Lindsey Beer scriverà il film di Hello Kitty

27/06/2019 |

La New Line Cinema ha annunciato che Lindsey Beer scriverà la storia della prima pellicola interamente dedicata ad Hello Kitty. Il progetto è in fase di sviluppo ma non è ancora stata svelata la trama.

La New Line con Beau Flynn e la sua FlynnPictureCo si occuperanno di produrre il film con la Sanrio.

Hello Kitty, sviluppato dall'azienda Sanrio nel 1974, è uno dei personaggi più popolari di sempre ed è stato protagonista di diversi episodi animati.

La Beer ha scritto la storia di Chaos Walking, film in uscita nel 2020.