Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Billy Drago

27/06/2019 |

Il mondo del cinema internazionale piange la scomparsa di Billy Drago. L'attore, 73enne, è divenuto famoso per la storica interpretazione in The Untouchables - Gli intoccabili, la pellicola di Brian De Palma nella quale interpretò il perfido Nitti. Prima dell'opera dedicata al gangster Al Capone, Drago recitò anche in Il Cavaliere Pallido di Clint Eastwood.

L'attore iniziò la sua carriera nel 1979, quando fece la sua comparsa nel film tv No Other Love. Con Correva nel Vento (1980) e Cutter's Way (1981) Drago mosse i primi passi nel mondo del cinema arrivando a toccare l'apice con le opere di De Palma ed Eastwood.

Diverse le apparizioni nelle serie tv da parte della star che ha lavorato in Walker Texas Ranger, Nash Bridges, X-Files e Streghe.