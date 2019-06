Melissa McCarthy in trattative per interpretare Ursula nel film La Sirenetta

News





29/06/2019 |

Iniziano a giungere novità importanti sul cast che ritroveremo all'interno del nuovo film La Sirenetta. Melissa McCarthy, attrice che abbiamo visto in diverse commedie come Corpi da Reato, è entrata in trattative per recitare all'interno del film nella parte della strega Ursula.

Rob Marshall dirigerà questo film che entrerà in produzione nel 2020.

Altre novità riguardanti il cast non sono state svelate.

La pellicola, basata sul classico di Hans Christian Andersen, ha una storia scritta da Jane Goldman.