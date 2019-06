Infinite: Mark Wahlberg sostituirà Chris Evans

News





29/06/2019 |

Novità in vista per quanto riguarda Infinite, la pellicola del regista Antoine Fuqua. Non sarà infatti Chris Evans a recitare nella parte del protagonista ma Mark Wahlberg. L'attore che ha vestito in passato i panni di Capitan America è stato costretto a lasciare il progetto a causa di altri impegni cinematografici.



L'adattamento cinematografico del libro scritto da D. Eric Maikranz, dal titolo The Reincarnationist Papers, racconta la storia di un uomo di nome Evan Michaels, ossessionato dai ricordi di due vite passate, che si imbatte in una società segreta chiamata Cognomina, composta da individui che possiedono il totale ricordo delle loro vite passate.



Altri dettagli circa la trama del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da John Lee Hancock, non sono stati svelati.



L'uscita è prevista per il 7 agosto 2020.