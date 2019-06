Voyagers: la Lionsgate ha acquisito i diritti del film di Neil Burger

News





29/06/2019 |

La Lionsgate ha annunciato di aver acquistato i diritti di Voyagers, sci-fi movie che sarà diretto da Neil Burger. All'interno del film reciteranno Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp e Fionn Whitehead. Inoltre sono entrati in trattative Kelvin Harrison, Isaac Hempstead Wright, Chanté Adams e Madison Hu.



Burger, oltre a dirigere il film, si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura, con la storia che racconta di 30 bambini spediti in un nuovo pianeta con l'obiettivo di popolarlo. Quando il capo della loro missione morirà in circostante misteriose, si troveranno da soli sul pianeta trasformandosi in una tribù e cedendo di fatto agli impulsi più selvaggi.



La Nota Bene Productions, Basil Iwanyk della Thunder Road e Brendon Boyea sono gli altri produttori.



La produzione partirà durante questa settimana in Romania.