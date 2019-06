James Wan annuncia che non dirigerà il sequel di Aquaman

News





29/06/2019 |

Dopo aver diretto diversi film horror assolutamente originali, da Saw - L'Enigmista a The Conjuring, lo scorso anno James Wan ha fatto il suo debutto come regista nel mondo dei cinecomic con Aquaman, pellicola di assoluto successo con protagonista Jason Momoa. Il timoniere, inoltre, è anche il produttore di tutto l'universo The Conjuring, ovviamente anche della saga di Annabelle con il terzo film che tra qualche giorno uscirà nelle nostre sale.

Per quanto riguarda i progetti futuri, invece, Wan, parlando con cinemablend, ha spiegato che non tornerà dietro la macchina da presa per il sequel di Aquaman, specificando di aver per la testa altri progetti che però non possono ancora essere rivelati.

Aquaman 2, intanto, resta un progetto caldo in casa Warner Bros. con l'uscita prevista per il 2022.