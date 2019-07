Box Office Italia: Toy Story 4 si prende la prima posizione

News





01/07/2019 |

Cambia ancora la prima posizione della classifica box office italiana. Al comando questa volta troviamo Toy Story 4. Il film di John Lasseter e Josh Cooley ha esordito in prima posizione incassando 1.596.577 euro. Ha perso dunque il primato, scendendo al secondo posto, Arrivederci Professore di Wayne Roberts che ha portato via 263.174 euro. Buono anche il debutto di Nureyev - The White Crow di Ralph Fiennes, al terzo posto con un incasso di 235.824 euro, mentre un gradino più in basso ecco spuntare Aladdin di Guy Ritchie (173.899 euro). Pets 2 - Vita da animali (172.227 euro) di Chris Renaud e l'esordiente La mia vita con John F. Donovan (126.513 euro) di Xavier Dolan hanno chiuso la classifica al quinto e al sesto posto.