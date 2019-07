Box Office USA: Toy Story 4 vola in classifica

News





Grande conferma negli Stati Uniti per Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley che ha incassato alla sua seconda settimana 57.932.000 dollari, superando i 230 complessivi. La pellicola animata ha resistito all'arrivo di Annabelle 3 di Gary Dauberman che ha debuttato al secondo posto incassando 20.370.000 dollari. Medaglia di bronzo per un altro film al debutto: Yesterday di Danny Boyle il cui incasso è stato pari a 17.000.000 dollari. Aladdin di Guy Ritchie (9.344.000 dollari) e Pets 2 - Vita da animali di Chris Renaud (7.090.000 dollari) hanno trovato invece spazio al quarto e al quinto posto mentre Men in Black - International di F. Gary Gray ha chiuso la classifica con un incasso pari a 6.550.000 dollari.