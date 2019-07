Knives Out: online il primo teaser trailer italiano

News





03/07/2019 |

La 01Distribution ha rilasciato il primo teaser trailer di Knives Out, il film del regista Rian Johnson che ne ha curato anche la sceneggiatura.

Johnson ha lavorato con un cast stellare che vede al suo interno Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette e Katherine Langford.

La pellicola non ha ancora una data d'uscita.

Sinossi di Knives Out:

Un crime in stile Agatha Christie, in cui un investigatore dovrà scovare il colpevole di un misterioso omicidio, in cui tutti sono sospettati.