Teen Spirit A un Passo dal Sogno: online il trailer italiano

03/07/2019 |

Il 29 agosto uscirà in Italia, distribuito dalla Notorious Pictures, Teen Spirit A un Passo dal Sogno, pellicola diretta da Max Minghella e con protagonista Elle Fanning. L'attrice interpreta una ragazza che prova in tutti i modi ad inseguire il sogno di diventare una cantante.

Sotto la sinossi trovate la clip.

Sinossi di Teen Spirit A un Passo dal Sogno:

Violet, sedici anni, sogna di fare la cantante e vive sola con sua madre che ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Quando scopre che sono aperte le audizioni per il talent show Teen Star, partecipa nella speranza che sia il punto di partenza per la sua carriera di cantante. Dopo qualche difficoltà iniziale con sua grande gioia riesce ad arrivare in finale e a vincere. La sua voce conquista tutti e realizza il suo sogno diventando una star.