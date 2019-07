Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen: rilasciato il trailer italiano

News





La lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen, terzo capitolo del franchise tutto action con Gerard Butler protagonista. Lo studio distribuirà negli States la pellicola, diretta da Roman Waugh, a partire dal 23 agosto. Butler veste ancora una volta i panni dell'agente dei Servizi Segreti Mike Banning, affiancato da Morgan Freeman che ritroviamo nella parte del presidente americano.



Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Nick Nolte, Danny Huston, Piper Perabo e Tim Blake Nelson sono gli altri attori presenti nel cast. Waugh ha scritto la sceneggiatura con Robert Mark Kamen e Matt Cook.



I primi due film della saga hanno incassato complessivamente più di 370 milioni di dollari.



La pellicola uscirà il 28 agosto.



Sinossi di Angel Has Fallen:

Quando il presidente degli Stati Uniti Allan Trumbull rischia di essere ucciso il suo confidente più fidato, l'agente dei Servizi Segreti Mike Banning, viene erroneamente accusato e preso in custodia. Una volta evaso dal carcere, braccato dall'FBI, proverà in tutti i modi a scoprire la verità e i reali criminali. Disperato nel tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolge ad improbabili alleati nel tentativo di dimostrare la sua innocenza, proteggere la sua famiglia e salvare il paese dall'imminente pericolo.