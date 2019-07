The Batman: Vanessa Kirby potrebbe interpretare Catwoman

News





03/07/2019

In queste settimane verrà definito il cast di The Batman, nuovo adattamento cinematografico dedicato all'Uomo Pipistrello. Il regista Matt Reeves dovrà sciogliere i nodi riguardanti alcuni ruoli tra cui quello di Catwoman. E alcune voci indicano Vanessa Kirby come possibile attrice pronta ad interpretare questo affascinante personaggio.

Al momento gli unici attori confermati sono Robert Pattinson, scritturato per interpretare Bruce Wayne/Batman, e Josh Gad che interpreterà il Pinguino.

Il film è entrato in pre-produzione ed uscirà nel 2021.