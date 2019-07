La Sirenetta: Halle Bailey sarà Ariel

News





04/07/2019 |

La Disney ha trovato chi reciterà nella parte di Ariel nel remake de La Sirenetta. La star in questione è la giovanissima Halle Bailey, artista che dunque torna a lavorare per il cinema 13 anni dopo L'Ultima Vacanza. La Bailey, che ha lavorato in diverse serie tv, l'ultima delle quali Grown-ish, sarà diretta da Rob Marshall e lavorerà accanto a Melissa McCarthy, Awkwafina e Jacob Tremblay.

David Magee si è occupato di scrivere la sceneggiatura.

La produzione è affidata a Marc Platt, Marshall, Lin-Manuel Miranda e John DeLuca.