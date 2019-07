The Conjuring: la Nancy di Nightmare vorrebbe recitare nel franchise

News





04/07/2019 |

Quella di The Conjuring è una delle saghe horror di maggior successo degli ultimi anni. I primi film hanno incassato tanto al botteghino e hanno aperto le porte a degli spinoff interamente basati sui personaggi che sono stati svelati di volta in volta all'interno dei vari capitoli. La saga ha anche attratto un'attrice che è stata un volto storico di un'altra saga di grande successo: quella di Nightmare.

Stiamo parlando di Heather Langenkamp, che in Nightmare ha interpretato Nancy. In un'intervista ha spiegato i suoi desideri cinematografici: "Alcuni film che la New Line sta realizzando mi piacciono tanto e mi riferisco sia ad Annabelle che a tutti gli altri del mondo The Conjuring. Se ci fosse una parte per me? Ne cercherei una bella, diversa dalle altre e il mio obiettivo è quello di trovare ruoli che possano rendere felici i miei fan".