Jeremy Renner avrebbe potuto interpretare Hellboy ma...

04/07/2019 |

Nel 2004 Guillermo del Toro portò nelle sale cinematografiche Hellboy, l'adattamento cinematografico del famoso fumetto di Mike Mignola. Per questo progetto il regista scelse Ron Perlman per interpretare il protagonista, un ruolo che però sarebbe dovuto spettare ad un altro attore. Quale? Jeremy Renner che però decise di rifiutare la parte.



Durante un podcast con Justin Long l'attore ha raccontato qualche dettaglio in più su quella vicenda: "Quando ho ricevuto la sceneggiatura ho cercato di capire il personaggio ma non ci sono riuscito. Non mi sono connesso a lui e quindi ho deciso di rifinitura questa occasione".

Renner nel corso del tempo ha comunque fatto capolino nel mondo dei cinecomic interpretando Occhio di Falco nell'Universo Marvel.