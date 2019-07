Samuel L. Jackson parla di Black Widow ed annuncia che non sarà nel film

News





04/07/2019

In attesa di capire a 360° tutto quello che ruota intorno al mondo di Black Widow, la pellicola dedicata a Vedova Nera, personaggio interpretato da Scarlett Johansson nei vari film Marvel, una novità arriva direttamente da Samuel L. Jackson.

L'attore, altro membro storico dell'Universo Marvel nel ruolo di Nick Fury, nel corso del tour per lanciare Spider-Man: Far From Home ha annunciato che probabilmente non farà parte del film: "Natasha l'ho reclutata io - ha raccontato - e quindi è stata sempre la mia preferita. Io, però, al momento non sono nel film che racconta le sue origini".

Jackson non ha aggiunto altro e soltanto nei prossimi giorni capiremo se ci saranno conferme sulle sue parole...