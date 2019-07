Presto in lavorazione una versione tutta al femminile di The Mask?

News





05/07/2019 |

Era il 1994 quando nelle sale cinematografiche fece il suo debutto una commedia esaltate e dai toni forti dal titolo The Mask. La storia vedeva protagonista un uomo come tanti, Stanley Ipkiss, spesso e volentieri messo in difficoltà dalla vita, che si ritrova per caso tra le mani una misteriosa maschera. L'oggetto, una volta indossato, si rivela pieno di poteri magici e in grado di trasformare Stanley in qualcosa di sovrumano.

Protagonista del film fu Jim Carrey diretto da Chuck Russell con la pellicola che fu in grado di incassare 351 milioni di dollari in tutto il mondo.

E a distanza di tutti questi anni potrebbero esserci delle novità in vista per un eventuale ritorno di The Mask. A confessarlo è stato il produttore Mike Richardson che ha raccontato a Forbes come sotto sotto ci sia l'idea di voler realizzare un remake tutto al femminile. Il progetto, però, al momento è solo un pensiero e soltanto nelle prossime settimane capiremo se diventerà reale.