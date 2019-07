Annunciato il prossimo film dei Pokemon!

News





05/07/2019 |

Tra un anno un'altra pellicola dell'universo Pokemon arriverà nelle sale per la gioia di tutti gli appassionati. Durante l'Anime Expo di Los Angeles è stato infatti annunciato che la prossima opera si chiamerà Pokémon With You e, salvo imprevisti, dovrebbe uscire nelle sale nel 2020.

Peccato che durante la manifestazione non siano stati annunciati altri dettagli riguardanti il progetto, come ad esempio la sinossi.

Tra gli ultimi interessanti progetti realizzati del mondo Pokemon non può non saltare all'occhio Pokemon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution che debutterà tra pochissimi giorni in Giappone e che vede protagonista uno dei pokemon più leggendari di sempre.