Spy Guys: Zachary Levi in trattative per recitare nel film

07/07/2019 |

Zachary Levi è entrato in trattative per recitare in Spy Guys, pellicola della New Line Cinema. Il film sarà diretto da Jeff Tomsic, regista che lo scorso anno ha debuttato dietro la macchina da presa con la commedia Tag, ed ha una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel.

Levy interpreterà una super spia (descritta come Jason Bourne) che si ritroverà coinvolto in una missione difficilissima se non impossibile e che potrà contare solo sull'aiuto dei suoi vecchi amici del college.

Spy Guys sarà prodotto da John Rickard e da Andy Samberg, Jorma Taccone ed Akiva Schaffer.