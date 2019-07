Box Office Italia: Annabelle 3 vola al comando

News





08/07/2019 |

In un fine settimana con due new entry spicca al comando Annabelle 3 di Gary Dauberman. La pellicola appartenente al franchise The Conjuring ha incassato al suo esordio 1.046.801 euro, superando Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley ora al secondo posto dopo aver portato via 922.046 euro. Buono l'impatto per Avengers: Endgame, tornato nelle sale in questo fine settimana. Il cinecomic di Joe ed Anthony Russo ha trovato spazio al terzo posto con un incasso pari a 296.978 euro. Debutto in quarta posizione invece per Restiamo Amici di Antonello Grimaldi (177.028 euro) mentre in quinta e sesta posizione hanno fatto capolino Nureyev - The White Crow di Ralph Fiennes (145.589 euro) e Arrivederci Professore di Wayne Roberts (128.520 euro).