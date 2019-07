Box Office USA: Spider-Man: Far From Home conquista il primato

News





08/07/2019 |

Dopo gli ottimi risultati ottenuti al momento del debutto, Spider-Man: Far From Home di Jon Watts ha conquistato tutti durante il week-end incassando 93.600.000 dollari. Il film ha mantenuto a distanza Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley (34.300.000 dollari) e Yesterday di Danny Boyle (10.750.000 dollari) presenti in seconda e terza posizione. E' sceso al quarto posto Annabelle 3 di Gary Dauberman (9.750.000 dollari) mentre tiene ancora botta al quinto posto Aladdin di Guy Ritchie (7.600.000 dollari). In sesta posizione, invece, a chiudere la classifica troviamo la new entry Midsommar - Il Villaggio dei Dannati di Ari Aster (6.561.798 dollari).