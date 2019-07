Spider-Man: Far From Home: la scena Noi li chiamiamo Elementali

News





08/07/2019 |

Direttamente dalla Sony Pictures ecco a voi una scena di Spider-Man: Far From Home nella quale vediamo Peter Parker parlare con Fury e Mysterio. La pellicola, diretta da Jon Watts, uscirà nelle nostre sale a partire dal prossimo 10 luglio.



Il protagonista è sempre Tom Holland, tornato come colonna portante del film in un cast che vede al suo interno anche Samuel L. Jackson nello storico ruolo di Nick Fry, Zendaya, Jake Gyllenhaal nella parte di Mysterio, Marisa Tomei, Jon Favreau e Michael Keaton, con quest'ultimo che vestirà i panni di Vulture. Inoltre nel film farà capolino anche Cobie Smulder, la Maria Hill dell'universo Avengers.



Chris McKenna ed Erik Sommers hanno scritto la storia.



Sinossi di Spider-Man: Far From Home:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere’ decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.