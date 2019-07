Maleficent: Signora del Male: online il nuovo trailer italiano

News





09/07/2019 |

La Disney ha rilasciato online un altro trailer italiano di Maleficent: Signora del Male, il nuovo capitolo del franchise Disney.



In questo atteso episodio Angelina Jolie torna per interpretare Malefica. Nel cast, delle star viste in Maleficent, ritroviamo Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville mentre le new entry sono Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson e Chiwetel Ejiofor.



La regia è di Joachim Rønning che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.



L'uscita nelle sale è prevista per il 17 ottobre.



Sinossi di Maleficent: Signora del Male:

Maleficent è tornata.

Preparatevi ad un'avventura completamente nuova insieme a Malefica e Aurora, costrette ad affrontare le nuove minacce che incombono sulle magiche terre della Brughiera