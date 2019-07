Kevin James sarà il villain nel thriller movie Becky

News





10/07/2019 |

Kevin James, attore che ha lavorato recentemente nel film Autobiografia di un Finto Assassino, è entrato a far parte del cast di Becky, thriller movie che lo vedrà interpretare il villain. L'attore reciterà accanto a Lulu Wilson, star che in Annabelle 2: Creation ha recitato nei panni di Linda.

James andrà cosi a sostituire Simon Pegg, scelto inizialmente dalla produzione.

Bekcy, che sarà prodotto da Yale Productions e BoulderLight Pictures, ha una sceneggiatura scritta da Nick Morris, Ruckus Skye e Lane Skye, e sarà diretto da Jonathan Milott e Cary Murnion.

La storia racconta di Becky, 14enne traumatizzata dalla prematura scomparsa della madre, che verrà convinta dal padre a trascorrere con lui il fine settimana alla casa al lago. Il relax dei due verrà però interrotto da un gruppo di detenuti in fuga che proveranno ad invadere la loro abitazione. In serio pericolo la giovane ragazza proverà a prendere in mano la situazione.