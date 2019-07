Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Rip Torn

News





10/07/2019 |

All'età di 88 anni è scomparso Rip Torn, attore americano nato nel 1931. L'artista hollywoodiano ha recitato nel corso della sua vita in film per il cinema e in serie tv. E il debutto davanti alla telecamera avvenne nel 1956 proprio con la serie Omnibus. Sempre nello stesso anno arrivò per Torn anche l'esordio cinematografico con Baby Doll - La Bambola Viva. Da non dimenticare nel 1961 l'interpretazione di Giuda nella pellicola Il Re dei Re mentre negli anni settanta ecco altre interpretazioni in Tropico del Cancro e Giorno di Paga.

Negli anni novanta da segnalare la sua partecipazione alla pellicola Men in Black di Barry Sonnenfeld nella quale recitò nella parte di Zed accanto ai due protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones.

L'ultima apparizione per il cinema è stata nel 2012 con Bridge of Names di Elizabeth Foley.