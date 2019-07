Men in Black: International: in rete lo spot Protezione

News





10/07/2019 |

Con un nuovo spot di Men in Black: International la Sony Pictures ci ricorda che lo spin-off del franchise uscirà nelle sale a partire dal 25 luglio. La pellicola appartiene all'universo di Men in Black e vede protagonisti questa volta Chris Hemsworth e Tessa Thompson, diretti da F. Gary Gray. Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson e Rafe Spall sono gli altri attori presenti nel cast.



La storia vede i Men in Black pronti ad affrontare una minaccia globale: una talpa all'interno dell'organizzazione.



L'uscita nelle sale è prevista per il 25 luglio 2019.