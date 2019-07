News





11/07/2019 |

Novità in vista per My Spy, action-comedy che vedrà protagonista Dave Bautista. Il film, infatti, farà il suo debutto ufficiale nelle sale americane a partire dal 2020 e non più dal prossimo 23 agosto.

La regia è di Peter Segal che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jon ed Erich Hoeber.

Bautista interpreterà un agente della CIA che ha come missione quella di sorvegliare una famiglia e che si troverà alla mercé della loro figlia di 9 anni.