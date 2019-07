The Suicide Squad: Storm Reid reciterà nel film

News





11/07/2019 |

Altra new entry nel cast di The Suicide Squad. Nella pellicola reciterà anche la giovane Storm Reid che reciterà nella parte della figlia del personaggio (ancora non rivelato) che sarà interpretato da Idris Elba.

Il nuovo The Suicide Squad sarà diretto da James Gunn e vedrà recitare al suo interno anche Jai Courtney, Joel Kinnaman, Viola Davis e David Dastmalchian. Inoltre tornerà a lavorare al cinecomic anche Margot Robbie, che vestirà nuovamente i panni di Harley Quinn.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Gunn.

L'uscita è prevista per agosto 2021.