IT: Capitolo Due: Bill Skarsgard parla di Pennywise

11/07/2019 |

Mancano soltanto due mesi all'uscita nelle sale italiane di IT: Capitolo Due, la seconda parte della saga tratta dal famoso romanzo di Stephen King. C'è tanta attesa per questo nuovo capitolo che vedrà la banda dei perdenti, ormai tutti adulti, tornare a Derry per affrontare definitivamente il maligno Pennywise.



E del terrificante pagliaccio ha parlato Bill Skarsgard, l'attore che lo interpreta. La star ci ha dato una breve anticipazione di quello che ci aspetterà: "Pennywise sarà molto più spaventoso e arrabbiato e posso dire - ha confidato ad Entertainment Weekly - che ci saranno alcune cose brutali nel film".



IT Capitolo Due è diretto da Andy Muschietti che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman. Il cast della seconda parte comprende James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean e Isaiah Mustafa nei ruoli di Bill, Beverly, Richie, Ben, Eddie, Stanley e Mike. Inoltre Bill Skarsgård sarà nuovamente Pennywise, il terribile villain nato dalla penna di Stephen King. Nel film recitano anche Xavier Dolan, Will Beinbrink e Teach Grant.



Barbara Muschietti, Dan Lin e Roy Lee sono i produttori del film. Marty Ewing, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg ne sono i produttori esecutivi.

Il film uscirà il 5 settembre 2019.