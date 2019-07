Millie Bobby Brown entra nel cast de Gli Eterni

News





11/07/2019 |

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il prossimo cinecomic in lavorazione in casa Marvel, ovvero Gli Eterni. All'interno della pellicola, infatti, reciterà anche Millie Bobby Brown, la Eleven della fortunata serie tv Stranger Things.

La Bobby Brown si aggiunge così ai già presenti Angelina Jolie e Kumail Nanjiani.

Gli Eterni sarà diretto da Chloé Zhao che lavorerà su una storia scritta da Matthew K. e Ryan Firpo.

L'adattamento del fumetto creato nel 1976 da Jack Kirby uscirà verso la fine del 2020.