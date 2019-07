Dredd - Il Giudice dell'Apocalisse: dal 28 agosto disponibile in Home Video

News





11/07/2019 |

La Eagle Pictures ha rilasciato in rete il trailer italiano di Dredd - Il Giudice dell'Apocalisse che annuncia per il 28 agosto l'uscita del film in DVD, Blu-ray e digital edition.



La pellicola di Pete Travis vede protagonista Karl Urban nei panni del Giudice Dredd e nel cast troviamo anche Olivia Thirlby e Lena Headey.



Sinossi di Dredd - Il Giudice dell'Apocalisse:

America del futuro, la metropoli Mega City è invasa dal caos e dalla criminalità. Le forze dell’ordine, i Giudici, possiedono 3 poteri: arrestare, giudicare e giustiziare. Dredd (Karl Urban) è il giudice più duro e spietato ed è chiamato a risolvere l’ultimo dei tanti problemi che flagella la città: una droga pericolosa che fa vivere la realtà ad una frazione della sua velocità normale, la “Slo-Mo”. Durante l’addestramento del giudice Anderson (Olivia Thirlby) i due vengono a conoscenza di un delitto in un quartiere dove i colleghi non osano minimamente entrare, una cittadella costruita su 200 piani d’altezza sotto il controllo della signora della droga Ma-Ma (Lena Headey) e del suo spietato clan. Mentre il numero dei caduti aumenta Dredd e Anderson si trovano senza via d'uscita ed in lotta contro le probabilità di una loro sopravvivenza.