Dexter Fletcher dirigerà Sherlock Holmes 3

11/07/2019 |

Dexter Fletcher, regista di Rocketman, è stato ingaggiato per dirigere il terzo capitolo della saga di Sherlock Holmes. Il film vedrà tornare protagonista, nei panni dell'amato detective, Robert Downey Jr.

Per la prima volta nella saga, dunque, non ci sarà dietro la macchina da presa Guy Ritchie che aveva realizzato i primi capitoli usciti rispettivamente nel 2009 e nel 2011. I due film di Sherlock Holmes ebbero un grande successo al botteghino e in entrambi i casi superarono i 500 milioni di dollari d'incasso.

Chris Brancato scriverà la sceneggiatura.

Sherlock Holmes 3, salvo sorprese, uscirà nelle sale nel 2021.