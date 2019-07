Woody Harrelson reciterà nel film Kate

News





11/07/2019 |

Ci sarà anche Woody Harrelson all'interno della pellicola Kate. L'attore reciterà accanto alla protagonista femminile Mary Elizabeth Winstead in questo film Netflix che sarà diretto da Cedric Nicolas-Troyan.



La Winstead interpreterà un'assassina che, dopo essere stata avvelenata, avrà soltanto 24 ore di tempo per trovare il responsabile nel tentativo di vendicarsi. Non è stato comunicato il nome del personaggio interpretato da Harrelson.



La sceneggiatura è stata scritta da Umair Aleem, con la pellicola che entrerà in produzione entro la fine dell'anno.