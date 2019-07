Malamander: la Sony ha acquisito i diritti del libro

News





12/07/2019 |

La Sony Pictures ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico che sarà interamente basato su un romanzo per ragazzi. Il libro in questione è Malamander, scritto da Thomas Taylor.

Malamander è stato rilasciato nei primi mesi del 2019 in Inghilterra mentre il prossimo settembre farà capolino nelle sale americane.

La storia racconta di Herbert Lemon, un uomo che lavora al Grand Nautilus Hotel e che si occupa di conservare gli oggetti perduti dai clienti. Il tutto assume contorni diversi quando un cliente lascerà nella struttura una ragazza. I due si imbarcheranno in un'avventura che ha come obiettivo quello di ritrovare i genitori della giovane e che li porterà a confrontarsi con il leggendario mostro marino Malamander.



Nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti sul regista e sull'eventuale cast.