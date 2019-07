Nick Cassavetes dirigerà Now I See You

News





12/07/2019 |

Sarà Nick Cassavetes il regista di Now I See You, la pellicola che vedrà protagonista Emma Roberts. Il papà di Tutte contro lui, uscito nelle sale nel 2014, dirigerà questo film sviluppato da Tucker Tooley della Tooley Entertainment e dalla Entertainment One. Tooley produrrà il film con Alexandra Milchan e Scott Lambert della Emjag Films.



Now I See You sarà l’adattamento cinematografico delle memorie di Nicole Kear, una donna che vedrà la sua vita stravolta a causa della perdita della vista. Nonostante questo, però, la sua forte reazione le permetterà di trovare il successo e l’amore che aveva sempre desiderato. La sceneggiatura è stata scritta da Abby McDonald.



La Roberts, la Kear, David Sweeney e Jason Barhydt della Tooley Entertainment sono i produttori esecutivi.