Power Rangers: la Hasbro pronta per un nuovo reboot?

News





12/07/2019 |

Sono passati soltanto due anni dall'arrivo nelle sale di Power Rangers. La pellicola avrebbe dovuto trasformarsi in un punto di partenza per lo sviluppo di un'eventuale saga cinematografica ma i deludenti risultati ottenuti al botteghino avrebbero frenato questa volontà da parte della Hasbro che sembra ora essere intenzionata a ripartire da zero.

Dacre Montgomery, l'attore che ha interpretato il Ranger rosso nell'ultimo film, nel corso di un'intervista ha confermato queste voci ed ha spiegato che una nuova pellicola è in cantiere ma questa non include né lui, né gli altri membri del cast.

La Hasbro non ha rilasciato alcuna nota ufficiale a riguardo quindi soltanto nei prossimi mesi capiremo se ci saranno nuovi sviluppi sul fronte Power Rangers.