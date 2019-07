Ghostbusters 2020: Jason Reitman pubblica la prima foto dal set

News





14/07/2019 |

E' ufficialmente iniziata la produzione di Ghostbusters 2020, il nuovo capitolo della saga. Regista del film è Jason Reitman che ha pubblicato, tramite il suo account Instagram, una foto proveniente direttamente dal backstage con tanto di post "The family’s all here". L'immagine ci mostra Reitman in compagnia di Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace.

Ghostbusters 2020 è stato definito come sequel del film originale e vede protagonista una famiglia che si trasferisce in una piccola città dove ne accadranno di tutti i colori.

All'interno della pellicola reciteranno anche Celeste O’Connor e Logan Kim.