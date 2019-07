Fast & Furious 9: il cast festeggia Michelle Rodriguez

News





14/07/2019 |

Regna grande armonia sul set di Fast & Furious 9, l'ennesimo capitolo di questa avvincente saga cinematografica. Nathalie Emmanuel, infatti, ha pubblicato su Instagram un'immagine nella quale vediamo alcuni degli attori principali del film festeggiare il compleanno di Michelle Rodriguez.

E nella fotografia in questione non può passare inosservata la presenza di John Cena, il wrestler che sta trovando sempre più spazio all'interno del mondo di Hollywood. Il personaggio di Cena, ancora non svelato, stando ad alcune indiscrezioni dovrebbe essere un alleato del protagonista Dom Toretto.

Justin Lin è il regista di Fast & Furious 9 ed ha diretto un cast che comprende anche Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, Jordana Brewster e Tyrese Gibson.