Greg Russo scriverà la sceneggiatura di Space Invaders

News





14/07/2019 |

La New Line Cinema ha opzionato i diritti di Space Invaders. L'intenzione della compagnia è quella di trasformare il popolare videogame in una pellicola. Il progetto sta muovendo i primi passi con la New Line che ha ingaggiato Greg Russo per scrivere la sceneggiatura. Russo, al momento, è impegnato nel progetto Mortal Kombat, nuovo reboot del franchise, ed è stato già scelto per scrivere la storia del reboot di Resident Evil.



Space Invaders è basato sul gioco arcade del 1978 creato da Tomohiro Nishikado e sarà prodotto da Akiva Goldsman, tramite la sua Weed Road Pictures, insieme a Joby Harold e Tory Tunnell per conto della Safehouse Pictures.

La trama del gioco vede protagonista una sorta di cannone mobile chiamato ad abbattere delle creature aliene che minacciano la Terra.