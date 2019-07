Box Office Italia: Spider-Man: Far From Home prende la prima posizione

News





Ha conquistato subito anche gli spettatori italiani Spider-Man: Far From Home. Il nuovo capitolo dell'Uomo Ragno, diretto da Jon Watts, ha debuttato al primo posto della classifica box office incassando 3.795.533 euro. Il cinecomic ha tolto la vetta ad Annabelle 3 di Gary Dauberman, scivolato in seconda posizione dopo aver portato via 534.920 euro, mentre al terzo posto ecco spuntare Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley (499.082 euro). Ha esordito al quarto posto invece Domino di Brian De Palma: la pellicola ha incassato 161.084 euro. Al quinto e al sesto posto, infine, troviamo Pets 2 - Vita da animali di Chris Renaud (75.023 euro) e Aladdin di Guy Ritchie (67.188 euro).