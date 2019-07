Box Office USA: sempre in vetta Spider-Man: Far From Home

News





Continua a dominare negli Stati Uniti Spider-Man: Far From Home. Il cinecomic di Jon Watts si è comportato molto bene al botteghino mantenendo la prima pozione, incassando 45.300.000 dollari e superando i 270 complessivi. E' rimasto stabile al secondo posto Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley, il cui incasso è stato pari a 20.665.000 dollari, mentre ha debuttato in terza posizione Crawl - Intrappolati di Alexandre Aja che ha incassato 12.000.000 dollari. Un'altra new entry ha invece occupato il quarto posto: parliamo di Stuber - Autista d'Assalto di Michael Dowse il cui incasso è stato pari a 8.043.000 dollari. In quinta e in sesta posizione, infine, troviamo Yesterday di Danny Boyle (6.750.000 dollari) e Aladdin di Guy Ritchie (5.873.000 dollari).