Midsommar - Il Villaggio dei Dannati: in rete un nuovo spot italiano

15/07/2019 |

Ci stiamo avvicinando sempre più all'uscita nelle sale di Midsommar - Il Villaggio dei Dannati e la Eagle Pictures ha rilasciato un nuovo spot italiano. L'horror movie è scritto e diretto da Ari Aster, regista che lo scorso anno ha portato nelle sale Hereditary: Le Radici del Male.



All'interno del film recitano Will Poulter, Florence Pugh, Jack Reynor e William Jackson Harper.



L'uscita è prevista per il 25 luglio.



Sinossi di Midsommar - Il Villaggio dei Dannati:

Il regista di Hereditary - Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.