Greta Gerwig e Noah Baumbach scriveranno la sceneggiatura di Barbie

16/07/2019 |

Sta muovendo diversi passi in avanti il progetto legato a Barbie, pellicola dedicata alla famosa bambola della Mattel. La Warner Bros. Pictures ha infatti ingaggiato Greta Gerwig e Noah Baumbach per scrivere la sceneggiatura del film. La Gerwig è anche l'indiziata principale per la regia anche se nulla è stato ancora confermato.

Protagonista nei panni di Barbie sarà Margot Robbie, attrice che si occuperà anche di produrre il film tramite la sua LuckyChap. La produzione è affidata anche a Tom Ackerley della LuckyChap Entertainment, a Robbie Brenner della Mattel, a Josey McNamara e Ynon Kreiz.

La Gerwig ha portato nelle sale due anni fa Lady Bird, pellicola pluripremiata con protagonista Saoirse Ronan.