Anche Brad Pitt reciterà in Babylon?

Soltanto ieri vi parlavamo della nuova opera di Damien Chazelle dal titolo Babylon. La pellicola rappresenta il nuovo progetto del regista di La La Land e vedrà con tutta probabilità protagonista Emma Stone. Ed accanto all'attrice potrebbe far capolino anche Brad Pitt. Stando ad alcune indiscrezioni la star sarebbe uno degli indiziati per arricchire quello che si preannuncia essere un cast veramente importante.



I dettagli circa la trama della pellicola non sono stati rivelati. Le uniche informazioni raccontano che il tutto sarà ambientato ad Hollywood negli anni venti durante il passaggio dal genere cinematografico muto a quello parlato. Inoltre verrà inserito nel film un mix di personaggi veri ed inventati simile a quello di C'Era Una Volta ad Hollywood di Quentin Tarantino.



Babylon sarà prodotto da Olivia Hamilton, Matt Plouffe e Marc Platt.