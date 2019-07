Taika Waititi dirigerà il quarto capitolo di Thor

News





16/07/2019

La Marvel ha annunciato che Taika Waititi tornerà nel franchise Thor per scrivere e dirigere il quarto capitolo. Il progetto sta muovendo i primi passi e al momento è stato soltanto confermata la presenza di Chris Hemsworth, confermassimo nel ruolo del figlio di Odino.

Il franchise di Thor è nato nel 2011 e il primo film, diretto da Kenneth Branagh, ha incassato in tutto il mondo 449 milioni di dollari. Il sequel, Thor: The Dark World, del regista Alan Taylor, ha fatto ancora meglio portando via la bellezza di 644 milioni di dollari anche se il record è stato stabilito da Thor: Ragnarok: il terzo film che ha visto l'esordio di Taika Waititi è riuscito ad incassare la bellezza di 853 milioni.

Riuscirà il quarto film a stabilire ancora una volta un nuovo record?