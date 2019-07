La Warner Bros annuncia le date d'uscita di Sesame Street e Just Mercy

News





17/07/2019 |

Novità in vista per quanto riguarda due pellicole della Warner Bros Pictures: Sesame Street e Just Mercy. Per quanto riguarda il primo film, adattamento della serie tv per bambini, e ancora senza un titolo ufficiale, la data d'uscita è stata modificata. La pellicola non uscirà più il 15 gennaio 2021 ma il 4 giugno sempre dello stesso anno.

Just Mercy, film che vede protagonista Michael B. Jordan, uscirà invece il giorno di Natale solo in alcune sale per poi uscire ufficialmente il 10 gennaio 2020.

Infine la Warner ha annunciato che Blinded by the Light arriverà nelle sale il 16 agosto.