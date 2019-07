Harry Styles in trattative per recitare nel film La Sirenetta

News





Harry Styles, ex membro del gruppo musicale One Direction, è entrato in trattative per recitare all'interno del film La Sirenetta. Se le trattative andranno a buon fine, l'artista interpreterà il Principe Eric.

La Sirenetta, live action movie della Disney, sarà diretta da Rob Marshall ed ha una sceneggiatura scritta da Ron Clements.

Pochi giorni fa è stato annunciato che nella parte di Ariel troveremo Halle Bailey con il cast composto anche da Awkwafina e Jacob Tremblay.

La Sirenetta non ha ancora una data di uscita ufficiale.