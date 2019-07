LUomo Invisibile: iniziate le riprese del film

News

Sono ufficialmente partite le riprese di L’Uomo Invisibile, la pellicola della Universal Pictures e della Blumhouse che rievoca il famoso film di James Whale uscito nel 1933.

Leigh Whannell, regista della nuova versione, tramite Twitter ha pubblicato una foto ed un post che annunciava l'inizio delle riprese. La città che farà da teatro al film è quella di Sidney in Australia.

L'Uomo Invisibile vede come protagonista Oliver Jackson-Cohen affiancato da Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer.

La storia racconta di Cecilia, una donna sconvolta dal suicidio del suo ex ragazzo. Quando inizierà a riprendere in mano la propria vita scoprirà che l'uomo non è realmente morto.