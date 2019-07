La Vita dopo i Figli: il trailer italiano della commedia Netflix

News





21/07/2019 |

Grazie a Netflix ecco a voi il trailer italiano di La Vita dopo i Figli, la commedia di Cindy Chupack che ha anche curato la sceneggiatura con Mark Andrus.

Angela Bassett, Patricia Arquette e Felicity Huffman sono le protagoniste di questo film che sarà disponibile su Netflix dal 2 agosto.

Sinossi di La Vita dopo i Figli:

Sentendosi emarginate e dimenticate, Carol (Angela Bassett), Gillian (Patricia Arquette) e Helen (Felicity Huffman), tre amiche di lunga data, decidono di andare a New York per riallacciare i rapporti con i rispettivi figli. Nel frattempo si rendono conto che le vite dei figli non sono le uniche ad aver bisogno di una svolta. Un percorso di riconnessione diventa un percorso di riscoperta che obbliga le protagoniste a ridefinire la loro relazione con i figli, gli amici, i mariti, ma soprattutto con se stesse.