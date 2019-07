Scary Stories to Tell in the Dark: il nuovo inquietante poster internazionale

News





21/07/2019 |

E' terrificante come non mai il nuovo poster internazionale di Scary Stories to Tell in the Dark. Il film è diretto da André Øvredal ed ha una sceneggiatura scritta da Guillermo Del Toro, Dan e Kevin Hageman. Lo stesso Del Toro è anche il produttore. Protagonisti del film sono Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush e Kathleen Pollard.



Scary Stories to Tell in the Dark è l'adattamento del libro di Alvin Schwartz. La pellicola racconta di un gruppo di giovani ragazzi chiamati a risolvere un macabro mistero riguardante la morte di varie persone della loro stessa città.



L'uscita è prevista per il prossimo autunno.

Sinossi di Scary Stories to Tell in the Dark:

Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania.